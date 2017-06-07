Китай назвал возможную дату запуска спутника Чанъэ-5 на Луну

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Китай планирует запустить на Луну спутник "Чанъэ —5" 30 ноября этого года, сообщил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.

"Третий пуск ракеты–носителя "Великий поход-5" со спутником "Чанъэ —5" состоится в конце ноября, приблизительно 30 ноября. Пока мы так планируем", — сказал Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

Китай в рамках своей лунной программы планирует запуск с помощью своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.