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Космос

Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

16:3104.06.2017
(обновлено: 16:35 04.06.2017)
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© Фото : Twitter/Intl. Space Station‏Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС. Архивное фотоАмериканский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС. Архивное фото
© Фото : Twitter/Intl. Space Station‏

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет НАСА.

​Отстыковку корабля, который находился на МКС с апреля, провели борт-инженеры станции Джек Фишер и Пегги Уитсон.

Покинув станцию с отработанными материалами, аппарат будет оставаться на орбите еще неделю. За это время с него будут запущены 4 малых спутника и проведен эксперимент по изучению поведения огня на борту космического корабля.

Ожидается, что команда Земли на сход аппарата с орбиты будет дана 11 июня, после чего он сгорит в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном.

Сверхмассивные черные дыры
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray ObservatorКоманда астрономов университета Нью-Гемпшира в Дареме (США) при помощи рентгеновских телескопов "Чандра" и XMM-Newton, наблюдая за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы, открыла необычную черную дыру, которая "поедает" останки разорванной ею звезды уже более 11 лет. При этом "аппетиты" этой черной дыры выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".Так художник представил себе супер-прожорливую черную дыру в созвездии Девы
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
Команда астрономов университета Нью-Гемпшира в Дареме (США) при помощи рентгеновских телескопов "Чандра" и XMM-Newton, наблюдая за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы, открыла необычную черную дыру, которая "поедает" останки разорванной ею звезды уже более 11 лет. При этом "аппетиты" этой черной дыры выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
© NASA / JPL-CaltechУченые уверены, что в центре галактики Млечный путь находится сверхмассивная черная дыра, которую назвали Стрелец А. Она имеет массу, равную массе примерно четырех миллионов Солнц и образует огромный шар, в который может вписаться несколько миллионов таких планет, как Земля.Рисунок Млечного пути
© NASA / JPL-Caltech
Ученые уверены, что в центре галактики Млечный путь находится сверхмассивная черная дыра, которую назвали Стрелец А. Она имеет массу, равную массе примерно четырех миллионов Солнц и образует огромный шар, в который может вписаться несколько миллионов таких планет, как Земля.
© NASA / CXC/M.Weiss"Лебедь X-1" (Cygnus X-1) - один из самых известных галактических источников рентгеновского излучения. Он входит в состав массивной двойной системы, один из компонентов которой - черная дыра, а другой - голубой сверхгигант.
Благодаря данным, полученным телескопом "Чандра", художникам удалось воспроизвести вращение черной дыры, а также ее массу и расстояние до звезды.Так художник представил себе черную дыру Cygnus X-1
© NASA / CXC/M.Weiss
"Лебедь X-1" (Cygnus X-1) - один из самых известных галактических источников рентгеновского излучения. Он входит в состав массивной двойной системы, один из компонентов которой - черная дыра, а другой - голубой сверхгигант.
Благодаря данным, полученным телескопом "Чандра", художникам удалось воспроизвести вращение черной дыры, а также ее массу и расстояние до звезды.
© Carnegie-Irvine Galaxy Survey/NASA/JPL-CaltechРентгеновский телескоп NuSTAR и телескоп "Чандра" позволили воспроизвести изображение галактики NGC 1448, которая содержит в себе активную сверхмассивную черную дыру, скрытую под слоем газа и пыли.Галактика NGC 1448
© Carnegie-Irvine Galaxy Survey/NASA/JPL-Caltech
Рентгеновский телескоп NuSTAR и телескоп "Чандра" позволили воспроизвести изображение галактики NGC 1448, которая содержит в себе активную сверхмассивную черную дыру, скрытую под слоем газа и пыли.
© NASA / NRAO/AUI/NSF; Dana Berry / SkyWorks; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)В 12 миллиардах световых лет от Земли черная дыра "пожирает" самую яркую галактику Вселенной W2246-0526. Процесс, по мнению ученых, напоминает кастрюлю с кипящей водой, подогреваемой на ядерном реакторе.Так художник представил себе самую яркую галактику Вселенной, окруженную пылью
© NASA / NRAO/AUI/NSF; Dana Berry / SkyWorks; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
В 12 миллиардах световых лет от Земли черная дыра "пожирает" самую яркую галактику Вселенной W2246-0526. Процесс, по мнению ученых, напоминает кастрюлю с кипящей водой, подогреваемой на ядерном реакторе.
© NASA / CXC/A.HobartИменно так художник изобразил сверхмассивную черную дыру, которая зародилась на самой ранней стадии эволюции Вселенной. В изображенный момент масса черной дыры составляет менее одной сотой массы от той, которую она будет иметь, когда Вселенная достигнет своего нынешнего возраста в 13,7 миллиарда лет.Новорожденная черная дыра
© NASA / CXC/A.Hobart
Именно так художник изобразил сверхмассивную черную дыру, которая зародилась на самой ранней стадии эволюции Вселенной. В изображенный момент масса черной дыры составляет менее одной сотой массы от той, которую она будет иметь, когда Вселенная достигнет своего нынешнего возраста в 13,7 миллиарда лет.
© X-ray: NASA/UMass/D.Wang et al., IR: NASA/STScIИзображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А, которая находится в центре галактики Млечный путь.Стрелец A * находящийся в центре галактики Млечный Путь
© X-ray: NASA/UMass/D.Wang et al., IR: NASA/STScI
Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А, которая находится в центре галактики Млечный путь.
© NASA / PL-CalTechОбласти вокруг сверхмассивных черных дыр ярко светятся в рентгеновских лучах. Часть этого излучения идет от окружающего диска, но большая часть идет от короны, которая, как показано на рисунке, изображена как белый свет у основания струи.Область вокруг сверхмассивных черных дыр
© NASA / PL-CalTech
Области вокруг сверхмассивных черных дыр ярко светятся в рентгеновских лучах. Часть этого излучения идет от окружающего диска, но большая часть идет от короны, которая, как показано на рисунке, изображена как белый свет у основания струи.
© ESA/Hubble & NASA // Judy SchmidtЭтот снимок галактики в созвездии Девы был сделан с помощью камеры, установленной на борту телескопа Хаббл. Она имеет форму спирали, как и галактика Млечный путь. Однако в отличие от Млечного пути, в основании которого находится сверхмассивная черная дыра, эта галактика RX J1140.1 + 0307 имеет в основании центральную черную дыру с чрезвычайно малой массой. Ученые пока не могут объяснить этот феномен.Галактика RX J1140.1+0307 в созвездии Девы
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
Этот снимок галактики в созвездии Девы был сделан с помощью камеры, установленной на борту телескопа Хаббл. Она имеет форму спирали, как и галактика Млечный путь. Однако в отличие от Млечного пути, в основании которого находится сверхмассивная черная дыра, эта галактика RX J1140.1 + 0307 имеет в основании центральную черную дыру с чрезвычайно малой массой. Ученые пока не могут объяснить этот феномен.
© NASA / ESO/L. CalçadaGX 339-4 является одной из наиболее динамичных двойных звезд в небе. На фото видно, как газ по спирали перетекает из звезды к черной дыре и скапливается в аккреционный диск.Изображение звезды
© NASA / ESO/L. Calçada
GX 339-4 является одной из наиболее динамичных двойных звезд в небе. На фото видно, как газ по спирали перетекает из звезды к черной дыре и скапливается в аккреционный диск.
© NASA / CXC/CfA/R. Kraft et alНа примере галактики Центавр А можно рассмотреть, как потоки энергии благодаря сверхмассивной черной дыре распространяются во внешние пределы галактики.Изображение галактики Центавр А
© NASA / CXC/CfA/R. Kraft et al
На примере галактики Центавр А можно рассмотреть, как потоки энергии благодаря сверхмассивной черной дыре распространяются во внешние пределы галактики.
© NASA / JPL-CaltechНа этом рисунке видно, как сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом пыли, поглощает звезду. При этом звездный материал, затягиваемый в дыру, выпускает огромное количество энергии в виде тепла в инфракрасной части спектра.Рисунок звезды, которая поглощена сверхмассивной черной дырой
© NASA / JPL-Caltech
На этом рисунке видно, как сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом пыли, поглощает звезду. При этом звездный материал, затягиваемый в дыру, выпускает огромное количество энергии в виде тепла в инфракрасной части спектра.
© ESA / Hubble, ESO, М. KornmesserНа этом рисунке изображена звезда типа Солнца, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной звезды, масса которой в 100 миллионов раз превышает массу звезды.Изображение свермассивной черной дыры разрушающей звезду
© ESA / Hubble, ESO, М. Kornmesser
На этом рисунке изображена звезда типа Солнца, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной звезды, масса которой в 100 миллионов раз превышает массу звезды.
© NASA / JPL-CaltechЭта диаграмма показывает, как смещается вспышка рентгеновских лучей вокруг черной дыры, становясь ярче, при приближении к ядру.Рисунок вспышки рентгеновских лучей вокруг черной дыры
© NASA / JPL-Caltech
Эта диаграмма показывает, как смещается вспышка рентгеновских лучей вокруг черной дыры, становясь ярче, при приближении к ядру.
© NASA / CXC/Univ. of Hertfordshire/M. Hardcastle et al.В центре галактики Пиктор А, расположенной в 500 миллионах световых лет от Земли, находится сверхмассивная черная дыра, которая удерживает огромное количество энергии у горизонта событий и не пускает звездный материал обратно.Радиогалактика Пиктор
© NASA / CXC/Univ. of Hertfordshire/M. Hardcastle et al.
В центре галактики Пиктор А, расположенной в 500 миллионах световых лет от Земли, находится сверхмассивная черная дыра, которая удерживает огромное количество энергии у горизонта событий и не пускает звездный материал обратно.
© NASA / CXC/M. WeissТелескоп "Чандра" обнаружил группу необычных черных дыр, которые поглощают огромное количество газа и пыли. Материал, попавший в их гравитационное притяжение, начинает ярко светиться.Изображение черной дыры
© NASA / CXC/M. Weiss
Телескоп "Чандра" обнаружил группу необычных черных дыр, которые поглощают огромное количество газа и пыли. Материал, попавший в их гравитационное притяжение, начинает ярко светиться.
© NASA / JPL-CaltechГалактики с самыми мощными сверхмассивными черными дырами производят меньше звезд, чем галактики, с меньшими черными дырами. На рисунке показано, как в галактике Arp 220 при прохождении черной дыры происходит формирование новых звезд.Активное образование черной дыры
© NASA / JPL-Caltech
Галактики с самыми мощными сверхмассивными черными дырами производят меньше звезд, чем галактики, с меньшими черными дырами. На рисунке показано, как в галактике Arp 220 при прохождении черной дыры происходит формирование новых звезд.
© NASA / CXC/Tokyo Institute of Technology/J.Kataoka et alГигантские столбы радиации генерируемые, сверхмассивными черными дырами в центрах галактик, могут перевозить огромное количество энергии на большие расстояния. Благодаря телескопу "Чандра" получилось увидеть, как крошечная галактика 3C353 порождает гигантский шлейф излучения.Гигантские столбы радиации
© NASA / CXC/Tokyo Institute of Technology/J.Kataoka et al
Гигантские столбы радиации генерируемые, сверхмассивными черными дырами в центрах галактик, могут перевозить огромное количество энергии на большие расстояния. Благодаря телескопу "Чандра" получилось увидеть, как крошечная галактика 3C353 порождает гигантский шлейф излучения.
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