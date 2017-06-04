Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
16:3104.06.2017
(обновлено: 16:35 04.06.2017)
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет НАСА.
Отстыковку корабля, который находился на МКС с апреля, провели борт-инженеры станции Джек Фишер и Пегги Уитсон.
Покинув станцию с отработанными материалами, аппарат будет оставаться на орбите еще неделю. За это время с него будут запущены 4 малых спутника и проведен эксперимент по изучению поведения огня на борту космического корабля.
Ожидается, что команда Земли на сход аппарата с орбиты будет дана 11 июня, после чего он сгорит в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном.
Команда астрономов университета Нью-Гемпшира в Дареме (США) при помощи рентгеновских телескопов "Чандра" и XMM-Newton, наблюдая за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы, открыла необычную черную дыру, которая "поедает" останки разорванной ею звезды уже более 11 лет. При этом "аппетиты" этой черной дыры выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
Ученые уверены, что в центре галактики Млечный путь находится сверхмассивная черная дыра, которую назвали Стрелец А. Она имеет массу, равную массе примерно четырех миллионов Солнц и образует огромный шар, в который может вписаться несколько миллионов таких планет, как Земля.
"Лебедь X-1" (Cygnus X-1) - один из самых известных галактических источников рентгеновского излучения. Он входит в состав массивной двойной системы, один из компонентов которой - черная дыра, а другой - голубой сверхгигант.
Благодаря данным, полученным телескопом "Чандра", художникам удалось воспроизвести вращение черной дыры, а также ее массу и расстояние до звезды.
Рентгеновский телескоп NuSTAR и телескоп "Чандра" позволили воспроизвести изображение галактики NGC 1448, которая содержит в себе активную сверхмассивную черную дыру, скрытую под слоем газа и пыли.
В 12 миллиардах световых лет от Земли черная дыра "пожирает" самую яркую галактику Вселенной W2246-0526. Процесс, по мнению ученых, напоминает кастрюлю с кипящей водой, подогреваемой на ядерном реакторе.
Именно так художник изобразил сверхмассивную черную дыру, которая зародилась на самой ранней стадии эволюции Вселенной. В изображенный момент масса черной дыры составляет менее одной сотой массы от той, которую она будет иметь, когда Вселенная достигнет своего нынешнего возраста в 13,7 миллиарда лет.
Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А, которая находится в центре галактики Млечный путь.
Области вокруг сверхмассивных черных дыр ярко светятся в рентгеновских лучах. Часть этого излучения идет от окружающего диска, но большая часть идет от короны, которая, как показано на рисунке, изображена как белый свет у основания струи.
Этот снимок галактики в созвездии Девы был сделан с помощью камеры, установленной на борту телескопа Хаббл. Она имеет форму спирали, как и галактика Млечный путь. Однако в отличие от Млечного пути, в основании которого находится сверхмассивная черная дыра, эта галактика RX J1140.1 + 0307 имеет в основании центральную черную дыру с чрезвычайно малой массой. Ученые пока не могут объяснить этот феномен.
GX 339-4 является одной из наиболее динамичных двойных звезд в небе. На фото видно, как газ по спирали перетекает из звезды к черной дыре и скапливается в аккреционный диск.
На примере галактики Центавр А можно рассмотреть, как потоки энергии благодаря сверхмассивной черной дыре распространяются во внешние пределы галактики.
На этом рисунке видно, как сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом пыли, поглощает звезду. При этом звездный материал, затягиваемый в дыру, выпускает огромное количество энергии в виде тепла в инфракрасной части спектра.
На этом рисунке изображена звезда типа Солнца, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной звезды, масса которой в 100 миллионов раз превышает массу звезды.
Эта диаграмма показывает, как смещается вспышка рентгеновских лучей вокруг черной дыры, становясь ярче, при приближении к ядру.
В центре галактики Пиктор А, расположенной в 500 миллионах световых лет от Земли, находится сверхмассивная черная дыра, которая удерживает огромное количество энергии у горизонта событий и не пускает звездный материал обратно.
Телескоп "Чандра" обнаружил группу необычных черных дыр, которые поглощают огромное количество газа и пыли. Материал, попавший в их гравитационное притяжение, начинает ярко светиться.
Галактики с самыми мощными сверхмассивными черными дырами производят меньше звезд, чем галактики, с меньшими черными дырами. На рисунке показано, как в галактике Arp 220 при прохождении черной дыры происходит формирование новых звезд.
Гигантские столбы радиации генерируемые, сверхмассивными черными дырами в центрах галактик, могут перевозить огромное количество энергии на большие расстояния. Благодаря телескопу "Чандра" получилось увидеть, как крошечная галактика 3C353 порождает гигантский шлейф излучения.