Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет НАСА.

​Отстыковку корабля, который находился на МКС с апреля, провели борт-инженеры станции Джек Фишер и Пегги Уитсон.

Покинув станцию с отработанными материалами, аппарат будет оставаться на орбите еще неделю. За это время с него будут запущены 4 малых спутника и проведен эксперимент по изучению поведения огня на борту космического корабля.

Ожидается, что команда Земли на сход аппарата с орбиты будет дана 11 июня, после чего он сгорит в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном.