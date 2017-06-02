Программу развития космодромов на 2017-2025 годы могут принять в сентябре

Генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время панельной сессии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время панельной сессии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Новая Федеральная целевая программа "Развитие космодромов России 2017-2025" может быть принята уже в сентябре, заявил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в кулуарах ПМЭФ-2017.

"Мы планируем принять ФЦП до сентября. Более того, программа уже была отправлена на согласование в правительство", — сказал он.

Как сообщалось ранее, общий объем финансирования программы составит 340 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.