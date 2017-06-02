Окончательное разблокировать счета "Роскосмоса" во Франции могут 29 июня

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Игорь Комаров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Игорь Комаров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Окончательное решение по разблокировке счетов Роскосмоса и компании по иску акционеров "Юкоса" во Франции может быть принято уже 29 июня, две первые инстанции Россией уже выиграны, заявил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в кулуарах ПМЭФ-2017.

"У нас во Франции суд следующей инстанции 29 июня. Надеемся на положительное решение. Мы выиграли две первые апелляционные инстанции. Окончательное решение по этому делу будет 29 июня. В случае, если после этого никто из акционеров (их несколько, как известно, именно поэтому эта проблема и возникает) не будет подавать апелляции в следующие инстанции, на этом тема заканчивается и деньги разблокируются. Если акционеры снова подадут апелляцию, значит заново рассмотрение апелляции", — сказал Комаров.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что во Франции по делу ЮКОСа арестованы активы "Роскосмоса" и ФГУП "Космическая связь" на общую сумму 700 миллионов долларов. Вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин пояснил, что речь шла не о замороженных активах "Роскосмоса", а о "тех деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и т.д.". По словам вице- премьера, "это фактически пока задержанные чужие нам долги".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.