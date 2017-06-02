Первый запуск "Союза-5" проведут с Байконура в 2022 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Совместный российско-казахстанский стартовый комплекс "Байтерек" на Байконуре под новую ракету-носитель "Союз-5" будет построен ускоренными темпами, чтобы в 2022 году обеспечить первый запуск, заявил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, как мы будем реализовывать совместную программу "Байтерек". Это будет касаться комплекса "Зенит" и его модернизации под новую ракету "Союз-5", решение о которой мы совсем недавно приняли по ускоренному развитию. Если до этого была в планах модернизация стартового комплекса на Байконуре под этот проект в 2020-2021 году, то сейчас мы хотим ускоренными темпами его реализовывать, чтобы в 2022 году обеспечить первый пуск "Союза-5", новой нашей ракеты среднего класса, с Байконура", — сказал Комаров.
По его словам, проект будет реализован с Казахстаном в ускоренном темпе, так как казахстанская сторона планирует вложить средства в модернизацию стартового комплекса.
"Мы собираемся сохранять и развивать сотрудничество с казахстанской стороной, в том числе, по их запросам и желанию и это будет касаться ускоренной реализации проекта "Байтерек" — соглашения, которое было подписано в 2004 году", — заключил Комаров.
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