S7 купит у "Южмаша" 12 ракет "Зенит" для пусков с плавучего космодрома

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская компания S7 Sea Launch заключила контракт с украинским предприятием "Южмаш" на закупку 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт", сообщает "Южмаш" в пятницу.

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев обещал, что предприятие создаст для плавучего космодрома ракету для замены украинских "Зенитов". В свою очередь глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что после 2022 года с "Морского старта" будет запускаться и новая российская ракета среднего класса "Союз-5".

На "Южмаше" выразили надежду, что с подписанием контракта сделан "большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывало предприятие с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства".

"Двадцать восьмого апреля этого года был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит". В целом, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов", — говорится в релизе.

"Южмаш" отмечает, что портфель заказов предприятия на ближайшие годы превышает 350 миллионов долларов, среди основных заказчиков – компании из США, Италии, Индии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что покупатель плавучего космодрома "Морской старт" компания "С 7 Космические Транспортные Системы", входящая в холдинг S7 Group, получила лицензию на осуществление космической деятельности.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.