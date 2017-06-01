Магазин Dutyfree может появиться в аэропорту космодрома Байконур

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости, Александр Ковалев. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) намерен открыть в аэропорту космодрома Байконур магазин беспошлинной торговли Dutyfree, заявила РИА Новости на ПМЭФ-2017 глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

"После того, как это будет сделано (реконструкция аэропорта), открытие Dutyfree, конечно, мы планируем. А сейчас занимаемся с коллегами из акимата Кызылординской области решением вопроса с тем, чтобы можно было открыть лотки с их сувенирной продукцией, для начала. Чтобы людям предложить весь спектр, чтобы они уехали с какими-то сувенирами", — сказала Джураева.

По ее словам, удалось уже расширить ассортимент и увеличить число сувенирных лавок, "но этого мало". "На готовящийся пилотируемый запуск следующей экспедиции на МКС мы планируем еще в два раза увеличить", — поделилась глава ЦЭНКИ.

Она признала, что ЦЭНКИ хотел бы развивать аэропорт "очень быстрыми темпами", "но, к сожалению, у нас это всё завязано на Федеральной целевой программе развития космодромов РФ".

"Как только она будет принята, сразу начнем, вернее, продолжим те работы, которые мы начали в 2015-2016 годах. И следующие этапы были заложены в ФЦП 2017-2025 с тем, чтобы можно было обеспечить круглосуточный прием воздушных судов, обеспечить реконструкцию перронов, рулежных дорожек, чтобы обеспечить прием всех типов самолетов уже на более частной основе. Сейчас мы их принимаем, но имеются определенные лимиты в неделю", — пояснила собеседница агентства.