Туристам предложат экскурсии по космодромам Байконур и Восточный

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости, Александр Ковалев. Оператор российских космодромов ЦЭНКИ договорился с 16 туристическими компаниями об организации поездок на Байконур и Восточный, сообщила РИА Новости в четверг на ПМЭФ-2017 глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

"Всего у нас 16 компаний. Именно они обеспечивают туристический поток, в том числе и из Казахстана. Сейчас еще мы планируем работать еще с одной компанией из Казахстана, которая как раз занимается турпотоком в рамках "Экспо-2017", так как ожидается наплыв туристов в связи с этим значимым мероприятием", — сказала она.

По Восточному ЦЭНКИ работает с двумя туристическими компаниями, и "еще две сами на нас вышли из Амурской области".

Отвечая на вопрос, как предполагается решать вопрос с размещением туристов на Байконуре, где условия далеки от совершенства, глава ЦЭНКИ отметила, что решить эту задачу поможет привлечение частного капитала из России, Казахстана и других стран. По ее словам, ЦЭНКИ работает в этом направлении.

"Чтобы привлекать туристов на многодневные поездки, нужно удовлетворить, как минимум, потребность в гостиницах. Нужно три гостиницы, примерно в три-четыре звезды, примерно на 600 мест. В два раза нам нужно увеличить емкость гостиничной площади", — заявила глава ЦЭНКИ.