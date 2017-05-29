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РИА Наука
Космос

Границы биосферы Земли могут расширить после обнаружения бактерий на МКС

16:0529.05.2017
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© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фотоВид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официально установленная верхняя граница биосферы Земли может быть расширена после обнаружения на внешней поверхности МКС жизнеспособных бактерий, заявляют в "Роскосмосе".

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
На внешней поверхности МКС могут находиться внеземные микроорганизмы
Такой вывод госкорпорация сделала на основе результатов серии космических экспериментов, проведенных на МКС в 2010-2016 годах институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш вместе с учеными ведущих научных учреждений России.

"В рамках космического эксперимента (КЭ) "Тест" космонавты Роскосмоса собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС во время выходов в открытый космос. Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий", — отмечается в релизе.

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 километров над поверхностью Земли и его источниках. По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы.

Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма "ионосферного лифта", осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере.

Статистика обнаружения жизнеспособных единиц споровых бактерий (рода Bacillus) и спор грибов (рода Aureobasidium) в проведенных сеансах КЭ "Тест" составляет около 45%. Применение высокочувствительных молекулярных методов позволило в 70% случаев не только выявить фрагменты ДНК геномов различных микроорганизмов, но определить их тип.

Планета Земля. Архивное фото
© NASA / Tim Kopra
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Так, в экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий (присутствует практически во всех пробах) и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium.

Полученные экспериментальные данные являются важнейшим фактическим материалом для исследования механизма рассеивания биокосмозоля из биосферы Земли в космическое пространство и представляют большой интерес для дальнейшего системного изучения физико-химических свойств космической пыли, выявления "зон влияния", изучения космозолей планет в астрономии, биологии и науке о Земле, отмечают в "Роскосмосе".

Также результаты эксперимента дают материал для решения перспективных задач по защите космических аппаратов при межпланетных полетах и проектировании планетных станций.

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