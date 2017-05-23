СМИ: Роскосмос построит один стартовый стол под "Ангару" на Плесецке

Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 во время запуска с космодрома Плесецк. Архивное фото

Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 во время запуска с космодрома Плесецк. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На космодроме Плесецк будет построен один, а не два стартовых стола для ракет семейства "Ангара", пишет во вторник газета "Коммерсант".

Ранее в Спецстрое России заявляли, что второй стартовый комплекс для ракет-носителей семейства "Ангара" планируется построить на военном космодроме Плесецк в Астраханской области к 2019 году.

"По сведениям "Ъ", "определенная оптимизация" подразумевает отказ от строительства четырех стартовых столов для космического ракетного комплекса "Ангара": в Плесецке и на Восточном будет размещаться по одному старту", — пишет газета.

Кроме того, издание отмечает, что часть средств, которые Минобороны РФ планировало потратить на создание второго стартового стола на Плесецке, будет использована при строительстве комплекса на Восточном.

Новейший российский космический ракетный комплекс "Ангара" включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонны полезного груза (модификация "Ангара-А5В" повышенной грузоподъемности с водородной третьей ступенью) на низкую околоземную орбиту. Основой создания вариантов ракет-носителей (РН) "Ангара" служат экологически безопасные кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули — УРМ-1 (для первой и второй ступеней РН) и УРМ-2 (для верхних ступеней РН). Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. Универсальный ракетный модуль представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека.