Роскосмос рассчитывает потратить 340 млрд рублей на развитие космодромов

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 мая — РИА Новости. Программа развития космодромов внесена в правительство, Роскосмос рассчитывает уложиться в бюджет, не превышающий 340 миллиардов рублей, сказал глава ведомства Игорь Комаров.

"Она внесена в правительство, и сейчас мы обсуждаем вопросы оптимизации данной программы. Я думаю, что с лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 миллиардов рублей", — сказал Комаров журналистам по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что "вероятна определенная оптимизация стартовых сооружений, а благодаря этой программе будет обеспечено дальнейшее развитие наших отношений с Казахстаном и развитие совместных проектов".

Он отметил, что бюджет Федеральной космической программы с учетом оптимизации программы развития космодромов должен финансироваться в утвержденном год назад объеме. Роскосмос будет отстаивать эту позицию.