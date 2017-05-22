Роскосмос рассчитывает потратить 340 млрд рублей на развитие космодромов

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 мая — РИА Новости. Программа развития космодромов внесена в правительство, Роскосмос рассчитывает уложиться в бюджет, не превышающий 340 миллиардов рублей, сказал глава ведомства Игорь Комаров.
Он отметил, что "вероятна определенная оптимизация стартовых сооружений, а благодаря этой программе будет обеспечено дальнейшее развитие наших отношений с Казахстаном и развитие совместных проектов".
Он отметил, что бюджет Федеральной космической программы с учетом оптимизации программы развития космодромов должен финансироваться в утвержденном год назад объеме. Роскосмос будет отстаивать эту позицию.