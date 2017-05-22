Путин призвал увеличить число спутников для зондирования Земли

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 мая — РИА Новости. Группировка российских спутников, обеспечивающих дистанционное зондирование Земли, должна достичь 15 аппаратов к 2020 году, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"К 2020 году в ее составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съемку территории России и всего Земного шара", — сказал Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли.

Как отметил глава государства, "по оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос на услуги по предоставлению данных, полученных с помощью дистанционного зондирования Земли, существенно возрастет.

"Россия в этой сфере, как известно, обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами, и нам необходимо использовать по максимуму. Прежде всего для этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что передовая технология дистанционного зондирования Земли широко применяется в ведущих странах мира. "И в России ее, конечно, нужно использовать для укрепления и национальной обороны, и безопасности, и для развития экономики, социальной сферы, повышения качества госуправления", — сказал Путин.

"Получаемые в результате зондирования данные крайне важны и для эффективной работы таких отраслей, как строительство, инфраструктура, лесное, сельское хозяйство, экология, метеорология, добыча природных ресурсов, а также для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — сказал он.