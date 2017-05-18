Орбиту МКС увеличат на 350 метров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют в 00.35 мск 18 мая для подготовки к посадке корабля "Союз МС-03", сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с программой полёта МКС коррекция орбиты запланирована на 18 мая 2017 года. Для выполнения манёвра будут использоваться двигатели СМ "Звезда" МКС, которые включатся в 00.35 мск", — сказал представитель ЦУПа.

Ранее сообщалось, что корректировка будет проведена этим же днем в 01.15 мск. Ожидается, что двигатели отработают 13 секунд, после чего средняя высота полета станции увеличится на 350 метров и составит 405,1 километра.

"Цель проведения коррекции — формирование баллистических условий для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03", — добавил представитель ЦУПа.

Посадка корабля запланирована 2 июня 2017 года. На Землю вернутся находящиеся на борту станции с 20 ноября 2016 года российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Прибывшая вместе с ними американка Пегги Уитсон задержится на МКС более чем на три месяца и вернется в составе экипажа корабля "Союз МС-04" с космонавтом "Роскосмоса" Федором Юрчихиным и астронавтом НАСА Джеком Фишером.