Итальянский астронавт пройдет подготовку в ЦПК им. Гагарина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано получит необходимые знания и навыки для очередного полета на МКС на корабле новой серии "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе центра.

"В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось представление руководству и сотрудникам ЦПК астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Луки Сальво Пармитано. Астронавту предстоит изучить в Центре подготовки космонавтов конструкцию и системы транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", — говорится в сообщении.

Кроме того, Пармитано также ознакомится с устройством российского сегмента МКС. Для успешного возвращения астронавта в числе одного из будущих экипажей корабля "Союз МС" специалисты центра проведут тренировки по отработке действий в случае посадки в различных климатогеографических зонах.

В программу также войдут отдельные элементы медико-биологической подготовки, изучение русского языка. Предполетная подготовка завершится экзаменационной сессией и комплексными экзаменационными тренировками.

Кроме того, как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, итальянский астронавт проходит подготовку в качестве члена дублирующего экипажа миссии МКС 58/59.