Астронавты НАСА успешно вернулись на МКС после работ в открытом космосе

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер успешно завершают плановый выход в открытый космос, оба члена экипажа Международной космической станции вернулись в шлюзовой отсек, сообщает НАСА.
"Оба астронавта вернулись в шлюзовой отсек Quest … Это был крайне успешный выход в открытый космос, несмотря на некоторые заминки", — сообщил ведущий трансляции по окончании 200 выхода в открытый космос с МКС. Астронавты войдут на станцию по окончании процесса выравнивания давления в шлюзовом отсеке.
Плановый выход в открытый космос начался позже и был короче запланированного из-за выявленной незадолго до начала выхода проблемы с рукавом, через который к астронавтам подается вода, энергия, осуществляется охлаждение. Сам скафандр был в порядке, а для устранения проблемы НАСА приняло решение, о том, что оба астронавта Уитсон и Фишер будут пользоваться одним устройством для обоих скафандров, что внесло небольшие коррективы в процедуру возвращения астронавтов на станцию.
Для Фишера это был дебютный выход, для командира экипажа Уитсон — девятый.