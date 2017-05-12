Астронавты НАСА успешно вернулись на МКС после работ в открытом космосе

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер успешно завершают плановый выход в открытый космос, оба члена экипажа Международной космической станции вернулись в шлюзовой отсек, сообщает НАСА.

Как сообщил ведущий трансляции, астронавты возвращаются на станцию по истечении почти четырех часов работ на ее внешней поверхности. Несмотря на то, что по техническим причинам срок их пребывания в открытом космосе был сокращен более чем на 2 часа, все плановые работы были успешно завершены.

"Оба астронавта вернулись в шлюзовой отсек Quest … Это был крайне успешный выход в открытый космос, несмотря на некоторые заминки", — сообщил ведущий трансляции по окончании 200 выхода в открытый космос с МКС. Астронавты войдут на станцию по окончании процесса выравнивания давления в шлюзовом отсеке.

"Все запланированные на сегодня задания были завершены благодаря эффективной работе астронавтов", — сообщил ведущий. Помимо замены бортового блока с электронной аппаратурой, астронавты провели техническое обслуживание манипулятора японского модуля, зачехлили стыковочный переходник и другие работы.

Плановый выход в открытый космос начался позже и был короче запланированного из-за выявленной незадолго до начала выхода проблемы с рукавом, через который к астронавтам подается вода, энергия, осуществляется охлаждение. Сам скафандр был в порядке, а для устранения проблемы НАСА приняло решение, о том, что оба астронавта Уитсон и Фишер будут пользоваться одним устройством для обоих скафандров, что внесло небольшие коррективы в процедуру возвращения астронавтов на станцию.

Для Фишера это был дебютный выход, для командира экипажа Уитсон — девятый.