Индия успешно запустила ракету со спутником "Южная Азия"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая — РИА Новости. Индийская ракета-носитель GSLV-F09 с коммуникационным спутником GSAT-9, окрещённым "Южная Азия", успешно стартовала с космодрома на юге страны.

Трансляция пуска ведется индийскими телеканалами.

Ракета GSLV-F09 (MKII) с криогенной ступенью собственного производства успешно стартовала по плану в 16.57 местного времени (14.27 мск) с космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота близ побережья штата Андхра-Прадеш. Это уже четвертый пуск ракеты с применением криогенной ступени индийского производства, причем второй, когда ступень была задействована не в тестовом режиме.

Спутник GSAT-9 помимо Индии будет использоваться семью странами региона — Бангладеш, Непалом, Бутаном, Афганистаном, Мальдивами и Афганистаном. О намерении осуществить такую миссию – по сути, безвозмездно предоставить этим странам продукт собственной космической индустрии – объявил премьер-министр Нарендра Моди в 2014 году.