ЦПК зарегистрировал более 30 кандидатов в космонавты

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) обработал более 30 комплектов документов от желающих стать космонавтами в рамках нового набора в отряд, стартовавшего 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦПК.

"На данный момент обработано более 30 заявлений с полным комплектом всех необходимых документов и справок от кандидатов, соответствующих объявленным ранее требованиям", — сказал представитель пресс-службы ЦПК.

Он уточнил, что всего в Центр поступило около 200 письменных обращений, по ряду параметров не соответствующих требованиям, предъявляемым к претендентам, или не содержащих все необходимые документы.

Как отметили в ЦПК, некоторые необходимые справки готовятся несколько месяцев, поэтому основной поток заявок ожидается в последние полтора месяца набора.

"Мы ждем, исходя из опыта набора 2012 года, что основной поток документов поступит в последние месяц-полтора", — сказал представитель ЦПК.

Ранее начальник ЦПК Юрий Лончаков отмечал, что при наборе 2012 года конкурс составлял 38 человек на место.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал 14 марта 2017 года. У потенциальных кандидатов есть четыре месяца на то, чтобы отправить заявки, после чего комиссия отберет шесть-восемь человек. О результатах отбора будет объявлено в декабре 2017 года.