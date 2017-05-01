Во Флориде запустили ракету-носитель Falcon 9 с разведывательным спутником

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с разведывательным спутником США, прямую трансляцию старта ведет компания-владелец РН SpaceX.

Старт ракеты-носителя был дан в 14.15 мск со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ракета выводит на орбиту "секретный груз" NROL-76, заказчиком запуска выступает Национальное разведуправление США. Для частной компании SpaceX это первый запуск военного назначения. Накануне в воскресенье старт был отменен за минуту до запуска из-за проблемы с датчиками первой ступени.

Ожидается, что ориентировочно через 10 минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершит посадку неподалеку от места старта.