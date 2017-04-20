Ученые смоделировали процессы столкновения астероидов с Землей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Кирилл Иванов. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Института астрономии РАН и Института динамики геосфер РАН построили модель возможной катастрофы, которая постигнет Землю, если на нее упадет астероид.

Несколько десятков лет назад картины столкновения астероидов с Землей рисовали исключительно писатели-фантасты, сегодня угроза из космоса – это серьезная комплексная научная проблема. Ученые уверены, что за небесными телами необходимо следить, а также разрабатывать возможные сценарии на случай их падения на Землю.

На основе проанализированных данных, которые собирали много лет, ученые смоделировали, как будут развиваться события, если небольшой по космическим меркам астероид диаметром 1 км столкнется с Землей или поверхностью океана и сформулировали достаточно неутешительные выводы.

В исследовании отмечается, что небесные пришельцы таких размеров пролетают атмосферу Земли насквозь без ущерба для своих габаритов, не сгорая и не разрушаясь. Зато при ударе о Землю выделяют такое количество энергии, что последствия оказываются катастрофическими: кратер и цунами лишь их малая часть. В Земле на сотни километров распространятся сейсмические волны, в атмосфере – сильнейшие ударные, а выделившаяся в атмосферу энергия вызовет пожары на огромных территориях. Ученые указывают, например, что по результатам проведенных ядерных испытаний кирпичные стены толщиной 24–36 см начинают разрушаться при избыточном давлении 20 кПа, стены из бетонных блоков толщиной 24–36 см полностью разрушаются при избыточном давлении 35 кПа. Согласно построенной модели, диаметр зоны от удара астероида о землю, где избыточное давление превышает 20–35 кПа, составляет почти 400 км.

Газопылевое облако над кратером. Модель Института астрономии РАН Газопылевое облако над кратером. Модель Института астрономии РАН

Ученые предостерегают также, что дым и пепел от возникших массовых пожаров, смешавшись с пылью, которую поднимет астероид от падения на Землю, испортят состояние атмосферы в глобальном масштабе. Кроме этого, в результате возникших электромагнитных возмущений нарушится работа средств связи по всему миру, начнет ошибаться спутниковая навигация.

Причем все эти несчастья произойдут в считанные мгновения. Как предсказывают ученые, всего через 10 минут после столкновения астероида с Землей область падения накроет пылевое облако радиусом до 800 километров. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль по сравнению с этим событием покажется хлопком петарды по сравнению со взрывом фугасной бомбы.

В целом последствия предполагаемого столкновения километрового астероида с Землей оценивается как региональная катастрофа, которая повлияет на ход жизни в нескольких десятках стран одновременно. Успокаивает то, что подобное событие, по мнению ученых, может произойти примерно раз в миллион лет.



