США
20.0420 апреля19:32МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
Космос

Ученые смоделировали процессы столкновения астероидов с Землей

19:0520.04.2017
(обновлено: 19:19 20.04.2017)
03483
Модель падения астероида на ЗемлюМодель падения астероида на Землю

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Кирилл Иванов. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Института астрономии РАН и Института динамики геосфер РАН построили модель возможной катастрофы, которая постигнет Землю, если на нее упадет астероид.

Несколько десятков лет назад картины столкновения астероидов с Землей рисовали исключительно писатели-фантасты, сегодня угроза из космоса – это серьезная комплексная научная проблема.  Ученые уверены,  что за небесными телами необходимо следить, а также  разрабатывать возможные сценарии на случай их падения на Землю. 

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
В США подготовились к столкновению астероида с Землей
На основе проанализированных данных, которые собирали много лет,  ученые смоделировали, как будут развиваться события, если небольшой по космическим меркам астероид диаметром 1 км столкнется с Землей или поверхностью океана и сформулировали достаточно неутешительные выводы.

В исследовании отмечается, что небесные пришельцы таких размеров пролетают атмосферу Земли насквозь без ущерба для своих габаритов, не сгорая и не разрушаясь. Зато при ударе о Землю выделяют такое количество энергии, что последствия оказываются катастрофическими: кратер и цунами лишь их малая часть. В Земле на сотни километров распространятся сейсмические волны, в атмосфере – сильнейшие ударные, а выделившаяся в атмосферу энергия вызовет пожары на огромных территориях. Ученые указывают, например, что по результатам проведенных ядерных испытаний кирпичные стены толщиной 24–36 см начинают разрушаться при избыточном давлении 20 кПа, стены из бетонных блоков толщиной 24–36 см  полностью разрушаются при избыточном давлении 35 кПа. Согласно построенной модели, диаметр зоны от удара астероида о землю, где избыточное давление превышает 20–35 кПа, составляет почти 400 км.

Газопылевое облако над кратером. Модель Института астрономии РАН
Газопылевое облако над кратером. Модель Института астрономии РАН

Ученые предостерегают также, что дым и пепел от возникших массовых пожаров, смешавшись с пылью, которую поднимет  астероид от падения на Землю, испортят состояние атмосферы в глобальном масштабе. Кроме этого, в результате возникших электромагнитных возмущений нарушится работа средств связи по всему миру, начнет ошибаться спутниковая навигация.

Падение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника
© Don Davis
Ученые: комета чуть не вызвала вымирание 56 миллионов лет назад
Причем все эти несчастья произойдут в считанные мгновения. Как предсказывают ученые, всего через 10 минут после  столкновения астероида с Землей область падения накроет пылевое облако радиусом до 800 километров. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль по сравнению с этим событием покажется хлопком петарды по сравнению со взрывом фугасной бомбы. 

В целом последствия предполагаемого столкновения километрового астероида с Землей оценивается как региональная катастрофа, которая повлияет на ход жизни в нескольких десятках стран одновременно. Успокаивает то, что подобное событие, по мнению  ученых, может произойти примерно раз в миллион лет.


Комментировать
+
Космос
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена