Россия и США могут гордиться совместной работой в космосе, заявил Теффт

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вашингтон и Москва могут гордиться совместной работой в космосе, заявил в четверг посол США в РФ Джон Теффт. Его слова цитирует официальный Twitter аккаунт американской дипмиссии.

"Россия и США давно стремятся сотрудничать в космосе, несмотря на имеющиеся разногласия. Мы все можем гордиться совместной работой", — сказал Теффт, комментируя запуск корабля "Союз МС-04", который 20 апреля направился к МКС. На его борту — российско-американский экипаж в составе космонавта Федора Юрчихина и астронавта Джека Фишера. Посол США в четверг наблюдал за стартом корабля из Центра управления полетами в подмосковном Королеве.

Космический корабль "Союз" решено назвать "Арго" в честь древнегреческих аргонавтов – участников похода к Колхиде на корабле "Арго".