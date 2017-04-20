Китай запустил первый грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1"

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в четверг осуществил запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1").CCTV).
Корабль доставит на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2").
"Тяньчжоу-1" после запуска трижды состыкуется на орбите с космической лабораторией "Тяньгун-2" для ее дозаправки и проведения экспериментов и тестов. Он проведет на собственной орбите около трех месяцев, а также около двух месяцев после состыковки с лабораторией.
Как сообщил ранее главный конструктор программы китайских пилотируемых космических кораблей Чжан Байнань, после 2018 года Китай совершит запуск к основному модулю своей будущей космической станции очередного грузового космического корабля "Тяньчжоу-2", а также пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12".