"Роскосмос" назвал миссии к Луне основной целью на 10-15 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. "Роскосмос" в ближайшие 10-15 лет не планирует полеты на Марс, рассматривая в качестве основной цели пилотируемые миссии на поверхность Луны, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"В настоящее время основной долгосрочной целью NASA в области изучения и освоения дальнего космоса является осуществление пилотируемых экспедиций на Марс. В планах "Роскосмоса" же на ближайшие 10-15 лет полеты на Марс не предусматриваются. Вместе с тем, в ходе разработки стратегии и концепции развития российских космических средств в качестве основной цели рассматривается осуществление пилотируемых миссий на поверхность Луны", — отметил Савельев.

Вместе с тем, по его словам, эти обстоятельства не мешает "Роскосмосу" и NASA вести диалог по формированию совместных проектов.

"Идет переговорный процесс, и он ведется и на двусторонней основе, и с участием партнеров по программе МКС, прежде всего в рамках специализированных рабочих групп. Эти группы созданы несколько лет назад, и они работают над проработкой сценариев будущих проектов в международной кооперации по освоению дальнего космоса", — заключил Савельев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.