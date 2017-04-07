Япония намерена сотрудничать с Россией по космодрому Восточный

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Япония планирует начать сотрудничать с Россией по новому космодрому Восточный, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Японские коллеги с большим интересом смотрят, как на востоке нашей страны создается новый космодром Восточный. Они выразили заинтересованность найти варианты сотрудничества по использованию возможностей космодрома", — сказал Савельев.

Отвечая на вопрос, хотела бы Япония осуществлять оттуда коммерческие запуски, Савельев сказал: "Такая возможность, действительно, рассматривается".

"Вместе с тем, кроме взаимодействия в сфере космических запусков, "Роскосмос" и JAXA, и другие профильные ведомства прорабатывают возможные инвестиционные проекты", — добавил он.

По словам собеседника агентства, пока предложения до конца не сформулированы.

"Но работа такая проводится, потому что космодром должен стать одним из центров инновационного развития Дальневосточного региона", — подчеркнул Савельев.

Ранее сообщалось, что делегация "Роскосмоса" обсуждала с президентом Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Наоки Окумурой перспективы сотрудничества в области освоения космического пространства на Форуме космических агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APRSAF).

"Делегация "Роскосмоса" в прошлом году впервые принимала участие в заседании форума на Филиппинах в Маниле. Отмечу, что мы будем участвовать в этом форуме и в 2017 году, который пройдет в индийском Бангалоре. Азиатско-тихоокеанский регион для нас стратегически важен и мы видим очень большой потенциал сотрудничества", — сказал Савельев.

По его словам, пока главным направлением взаимодействия с Японией является сотрудничество в рамках Международной космической станции.

"Следует отметить хорошую тенденцию — взаимное стремление активизировать работу по проведению совместных российско-японских экспериментов на борту МКС, действительно важных для науки", — заключил Савельев.

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