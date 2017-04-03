Космонавты отработали виртуальную разгерметизацию МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 3 апр — РИА Новости. Космонавты миссии МКС 51/52 справились с виртуальной разгерметизацией станции быстрее, потому что их действия расходились с предписываемыми инструкцией, сообщил журналистам в понедельник российский космонавт Федор Юрчихин.

"С точки зрения нештатных ситуаций, может быть не со всеми нештатными ситуациями мы достаточно чисто отработали, здесь есть определенного рода сложности. Если говорить о станции, то на станции у нас была разгерметизация и экипаж очень хорошо выполнил свою работу. Я считаю, что мы справились хотя бы потому, что действовали не по документации, мы спасли гораздо больше и быстрее, чем, если бы мы реально действовали по документации", — рассказал он о прохождении экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-04" в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера отправится к МКС 20 апреля 2017 года. Ожидается, что продолжительность полета составит 136 суток.