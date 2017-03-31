Роскосмос планирует к 2025 году в полтора раза увеличить число спутников

МОСКВА. 31 мар — РИА Новости. Роскосмос планирует почти в полтора раза увеличить количество российских спутников к 2025 году, следует из материалов к заседанию экспертного совета военно-промышленной комиссии по вопросам стратегии развития Роскосмоса до 2030 года.

Орбитальная группировка космических аппаратов связи, вещания и ретрансляции будет в период с 2016 по 2020 год состоять из 31 аппарата, а до 2025 года их количество возрастет до 43. Это произойдет за счет запуска спутников широкополосного доступа, высокоэнергетических аппартав с прямой ретрансляцией, а также спутников на высокоэллиптической орбите для обслуживания арктического региона и аппаратов с коммутацией сигналов на борту. Кроме того, их пропускная способность фиксированной связи возрастет с 1200 до 2000 стволов. А пропускная способность персональной связи — с 3,3 до 8,3 Гбит/сутки.

Против 17 аппаратов дистанционного зондирования земли в 2016 — 2020 годах, к 2025 году обеспечивать высокодетальное наблюдение, а также всепогодное наблюдение в различных диапазонах будут 22 аппарата.

Группировка "ГЛОНАСС" будет увеличена с 24 до 30 спутников. Кроме аппаратов "ГЛОНАСС-К" и "ГЛОНАСС —К2" в ней появятся "ГЛОНАСС-ВКК". Ожидается, что они обеспечат покрытие высокоточной навигации 66% Земли.