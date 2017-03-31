Рогозин рассказал, почему роботы должны заменить человека в космосе

МОСКВА. 31 мар — РИА Новости. Замещение в будущем человека для ведения всех работ в космосе роботами возможно, эта идея имеет полное право на жизнь, считает, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Исследования, которые были бы связаны с тем, чтобы обеспечить автономность работы экипажа, возможность его отрыва от низких орбит и работы по дальним планетам или астероидам… таких исследований очень мало, а они должны быть, либо надо сказать, что "мы исчерпали смысл работы человека в космосе, и давайте, переходим к более безопасному замещению человека роботизированными системами, что тоже имеет полное право на жизнь", — сказал он на заседании экспертного совета Военно-промышленной комиссии по вопросам стратегии развития "Роскосмоса" до 2025 года и на перспективу до 2030 года.