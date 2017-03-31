Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российское НПО "Энергомаш" поставило американской компании Orbital ATK первую в этом году партию жидкостных ракетных двигателей РД-181, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Три двигателя доставили в США воздушным транспортом. Их планируют использовать на первых ступенях ракет-носителей Antares для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Всего "Энергомаш" с 2017 по 2018 год должен поставить американской компании 14 двигателей этой модели.

РД-181 представляет собой однокамерный жидкостный ракетный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Контракт на поставку РД-181 в США стороны подписали в декабре 2014 года. В том же году была выпущена конструкторская документация, в начале 2015-го проведено первое огневое испытание, а в мае того же года успешно завершена сертификация двигателя.

В октябре 2016 года состоялся первый полет обновленной ракеты-носителя Antares с РД-181. Ожидается, что Orbital ATK возобновит эти полеты в середине 2017-го.