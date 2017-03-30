Астронавты НАСА завершили работы в открытом космосе
23:0730.03.2017
(обновлено: 23:10 30.03.2017)
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу завершили работы на внешней поверхности Международной космической станции и благополучно вернулись на МКС, сообщило НАСА.
Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты, успешно завершив все задания по техническому обслуживанию станции. В их числе астронавты осуществили подключение и зачехлили переходник PMA-3, а также установили теплозащиту на освободившийся после переноса PMA-3 вакантный стыковочный порт на модуле "Спокойствие". В ходе этой операции один из четырех чехлов был потерян, но астронавты успешно завершили установку трех из них, а также использовали освободившийся ранее чехол с переходника PMA-3.
Международная космическая станция (МКС)
Помимо выполнения заданий, Пегги Уитсон удалось сегодня установить рекорд по общему пребыванию в открытом космосе женщины-астронавта, который раньше принадлежал американке Суните Уильямс.
Как сообщил ведущий трансляции НАСА, дата следующего планового выхода в открытый космос экипажа МКС, который ранее планировался на 6 апреля, пока не определена. Ожидается, что его совершат Уитсон, для которой это будет девятый в карьере выход в открытый космос и астронавт ЕКА Тома Песке.
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