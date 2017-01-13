На внешней поверхности МКС завершили установку новых литий-ионных батарей

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Экипаж НАСА на Международной космической станции (МКС)завершил установку новых ионно-литиевых батарей в ходе планового выхода в открытый космос, для подключения трех из шести новых аккумуляторов станции на ее внешней поверхности работают командир экипажа Роберт Кимброу и борт-инженер Тома Песке.

"По истечении трех с половиной часов работ астронавты Кимброу и Песке завершили установку трех батарей, они подключены и работают", — сказал ведущий трансляции НАСА.

Выход в открытый космос будет в общей сложности продолжаться более шести часов, в оставшееся время астронавты продолжат выполнять дополнительные задания по техническому обслуживанию станции.

Ранее на прошлой неделе в ходе планового выхода в открытый космос были подключены три первые литий-ионные батареи. Шесть новых батарей заменят 12 водородно-никелевых, служивших станции до настоящего времени.

Как отмечают в НАСА, при меньшем размере новые батареи более энергоемки и выгодны в эксплуатации, чем заменяемые.

Для командира пятидесятого экипажа МКС Кимброу этот выход в открытый космос — четвертый в карьере, для Песке это первый космический полет и первый выход в открытый космос.