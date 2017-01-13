Астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Астронавты НАСА Роберт Кимброу и ЕКА Тома Песке в пятницу совершили выход в открытый космос для модернизации системы электроснабжения Международной космической станции (МКС).

Подготовка и выход в космос прошли в назначенное время.

"Выход астронавтов в космос состоялся в 6.22 по времени ET (14.22 мск)", — говорится в сообщении НАСА, которое ведет трансляцию с МКС. Их основной задачей станет установка трех литий-ионных батарей, доставленных на станцию ранее в декабре.

Для командира пятидесятого экипажа МКС Кимброу этот выход в открытый космос стал четвертым в карьере и вторым в нынешней экспедиции на МКС, для Песке это первый космический полет и первый выход в открытый космос.

На прошлой неделе во время выхода в открытый космос астронавты НАСА Кимброу и Пегги Уитсон подключили первые три литий-ионные батареи, которые приходят на смену водородно-никелевым. Их выход на внешнюю поверхность МКС прошел без проблем и, по завершении основных работ, дуэт смог провести дополнительные операции по техническому обслуживанию станции.

Как отмечают в НАСА, при меньшем размере новые батареи более энергоемки и выгодны в эксплуатации, чем заменяемые.