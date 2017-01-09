Китай запустил ракету-носитель на твердом топливе "Куайчжоу-1А"

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в понедельник совершил успешный запуск коммерческой ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (Kuaizhou-1A) на твердом топливе, передает агентство Синьхуа.

Запуск был произведен в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника: JL-1, CubeSats XY-S1 и Caton-1.

Спутник JL-1 является многофункциональным спутником, способным передавать на Землю видео высокой четкости. Он может использоваться, в частности, в геодезических целях. Два других спутника — CubeSats XY-S1 и Caton-1 — являются экспериментальными спутниками для тестирования на низкой орбите Земли сети узкополосной связи и обмена данными на высоких частотах. За запуск ракеты-носителя отвечала китайская аэрокосмическая компания CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation).

Ранее отмечалось, что семейство ракет "Куайчжоу-1" предназначено в основном для доставки на низкую орбиту спутников весом до 300 килограммов.

В середине сентября сообщалось, что Китай планирует построить первый космодром для коммерческого использования в городе Ухань (провинция Хубэй). Как отметил тогда представитель CASIC Чжан Ди, к 2020 году по планам количество производимых ракет-носителей составит 50 штук, коммерческих спутников — 140.

Ранее он сообщил, что Китай в 2017 году начнет осуществлять коммерческие пуски новой ракеты-носителя "Куайчжоу-11" (Kuaizhou-11), предназначенной для китайских и международных клиентов. Всего CASIC планирует разработать более 10 различных ракет-носителей, предназначенных в основном для вывода небольших спутников на низкую орбиту.