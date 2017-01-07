СМИ: в 2022 году земляне смогут увидеть рождение звезды

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение на небе нового светила в результате столкновения двух звезд, сообщает издание Times со ссылкой на результаты исследования американского астронома Ларри Молнара.
Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Вспышка от столкновения может оказаться настолько сильной, что она может стать одним из самых ярких объектов на ночном небе на несколько дней.
По оценке астронома, жители Земли смогут наблюдать за событием в 2022 году, однако расчет предусматривает погрешность в несколько лет. Если прогноз Молнара верен, ученый станет первым в истории астрономом, сумевшим предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достиг Земли.
В своих исследованиях он опирался на наблюдение за аналогичным столкновением звезд, которое было зафиксировано в 2008 году.