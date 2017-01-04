Астронавт НАСА Эппс станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Астронавт НАСА Джанетт Эппс станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС в мае 2018 года, сообщило ведомство в среду.
Она в качестве бортинженера войдет в 56/57 экипажи Международной космической станции. Для Эппс, которой к тому времени будет 48 лет, это будет первый космический полет.
"Каждый экипаж Космической станции привносит что-то новое, Дрю (Эндрю) и Джанетт могут предложить многое, МКС выиграет от их присутствия на борту", — заявил в связи с завершением отбора глава отдела Астронавтов космического центра НАСА имени Джонсона Крис Кэссиди.