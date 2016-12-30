В 2017 году Россия планирует осуществить 29 космических запусков

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В следующем, 2017 году Россия планирует осуществить 29 космических запусков против 17 осуществленных по итогам 2016 года, говорится на странице телестудии "Роскосмоса" в соцсети "ВКонтакте".

"В 2017 году планируется 29 космических пусков, возможны внеплановые", — отмечает телестудия.

В пресс-службе госкорпорации пока не комментируют эту информацию.

Как сообщалось, по итогам 2016 года Россия утратила лидерство по количеству, осуществив всего 17 космических запусков, уступив не только США, но и Китаю.

В последний раз США опережали Россию по запускам ракет-носителей в 1999 году. Тогда они провели 31 космический пуск при 30 у России и четырех у Китая. Однако уже в 2000 году на долю РФ пришлись 39 пусков, Соединенных Штатов — 28, КНР — пять. В 2015 году эти страны произвели 29, 20 и 19 стартов соответственно.

При этом ранее на этой неделе глава "Роскосмоса" Игорь Комаров отмечал, что пусковую программу "Роскосмоса" на 2017 год планируется удвоить.