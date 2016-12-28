Россия планирует удвоить число космических пусков в следующем году

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пусковая программа "Роскосмоса" на 2017 год будет удвоена, заявил в среду глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Пусковая программа на следующий год предусмотрена с серьезным увеличением. В следующем году нам предстоит, фактически, двукратное увеличение количества пусков", — сказал Комаров.

По его словам, выполнение пусковой программы начнется уже с января 2017 года, когда запланированы запуски с Байконура и Гвианского космического центра. Космодром Плесецк начнет свою активную работу в феврале, на космодроме Восточный также предстоит серьезная работа по завершению строительства, подчеркнул глава "Роскосмоса".

Как сообщалось, в этом году Россия впервые с 1999-го утратила лидерство по количеству космических запусков. Как сообщил первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов, по итогам года у России впервые количество пусков будет меньше, чем у Китая и США.

Прекращение пусков, по его словам, связано также с отсутствием заказов по пуску спутников связи: нет заказов ни от ФГУП "Космическая связь", ни от "Газпром — космических систем" на пуски в этом году и на следующий год.