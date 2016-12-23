На космодроме Плесецк построили аквапарк

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На военном российском космодроме Плесецк в Архангельской области построили аквапарк, заявил в пятницу начальник северо-западного главного управления Спецстроя России Ираклий Колбая.

"На космодроме Плесецк третьим главным управлением Спецстроя России построен великолепнейший крытый аквапарк", — сказал он.

По его словам, аквапарк построен для военнослужащих, работающих на космодроме.

Первый государственный испытательный космодром Плесецк — сложный научно-технический комплекс, выполняющий различные задачи как в интересах Вооруженных сил России, так и в мирных целях. Расположен на севере России, на территории Архангельской области. Космодром открыл свою практическую деятельность в области освоения космического пространства 17 марта 1966 года запуском космического аппарата серии "Космос" ракетой-носителем "Восток-2".