Запуск "Протона" со спутником Echostar-21 перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи Echostar-21 перенесен, дата пуска будет объявлена дополнительно, говорится в сообщении Центра имени Хруничева.

"Для проведения дополнительных проверок систем ракеты-носителя и разгонного блока Государственная комиссия приняла решение о переносе даты пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с космическим аппаратом связи EchoStar 21 ("ЭкоСтар-21"). Дата пуска будет объявлена дополнительно", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что запуск EchoStar-21 должен был состояться в первом квартале 2016 года с Байконура, потом был "переназначен" на конец июня, затем — на 29 августа, а позднее — на 10 октября, после чего был вновь перенесен на 23 ноября, а затем — на 22 декабря. Последний раз запуск был "сдвинут" на 28 декабря 2016 года.

EchoStar-21 (EchoStar T2 или TerreStar 2, или ЭкоСтар-21) — геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он должен стать шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты "Протон".

Космический аппарат предназначен для оказания услуг связи на территории Европы и оснащен транспондерами сантиметрового диапазона для обеспечения мобильной передачи данных.