Производство твердотельных усилителей для "Глонасс-К1" начнется в январе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Ковалев. Серийное производство твердотельных усилителей мощности (ТТУМ) для спутников "Глонасс-К1" в России начнется с января, всего в 2017 году будет собрано 48 этих высокотехнологичных устройств, сообщил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов.

"В течение 2017 года будет собрано 48 твердотельных усилителей, далее планируется увеличение объемов производства. Количество будет гибко меняться в зависимости от заказов. Обучение отобранных специалистов по европейским стандартам должно закончиться в январе 2017 года, после чего СП "Синертек" приступит к серийному производству. Наша цель обеспечить локализацию производственных процессов, с тем, чтобы уже к концу следующего года производить усилители уже на территории России, опять-таки, при точном исполнении заложенных технологических процессов, а это — залог качества. Таким образом, достигнутая доля локализации в РФ составит более 40 процентов", — рассказал он.

По словам Терехова, все 48 твердотельных усилителей мощности, произведенные в 2017 году, будут установлены на спутники "Глонасс".

"Все они предназначены для спутников российской навигационной системы "ГЛОНАСС". Сборка 2017 года — для космических аппаратов "Глонасс-К1". Мы в данном случае следуем тренду, который задают наши российские партнеры. Решение утверждено руководством госкорпорации "Роскосмос" при участии РКС и ИСС имени Решетнева", — отметил глава Airbus DS.

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