Airbus DS и РКК "Энергия" вместе разработают уникальный космический буксир

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Ковалев. Крупнейшая европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence & Space (Airbus DS) планирует помочь РКК "Энергия" в практической реализации проекта создания космического буксира, заявил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов.

"Видим возможность сотрудничества по этому проекту. Надо сказать, что мы со своей стороны также работаем над этой тематикой, в первую очередь за счёт собственных средств. Идея, предложенная РКК "Энергия" много лет назад и опередившая свое время, сейчас, в связи с появлением новых космических материалов и технологий, может, наконец, получить долгожданную практическую реализацию", — отметил он.

По словам Терехова, космический буксир может найти применение в коммерческой космонавтике.

"Благодаря его созданию может измениться сама схема выведения, в том числе и спутников связи: буксир будет довыводить аппарат в нужную точку стояния на геостационарной орбите. Он может также служить космическим заправщиком, и сборщиком космического мусора. Если говорить о практической реализации проекта, то ряд узлов и решений, которые были реализованы в рамках создания европейского космического грузовика ATV, вполне возможно использовать при создании космического буксира", — заключил глава Airbus DS в РФ.

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