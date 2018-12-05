Минвостокразвития хочет упростить визовые правила для работников ТОР и СПВ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Минвостокразвития России проработало и внесло в правительство РФ законопроект, предполагающий упрощение порядка получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан–работников предприятий территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), сообщили в пресс-службе министерства.
Предполагается, что резиденты ТОР и свободного порта для реализации своего проекта на Дальнем Востоке смогут приглашать в упрощенном порядке работников-иностранцев. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением предоставления визы составит не более пяти дней.
Как уточнили в Минвостокразвития России, планируется упростить также порядок выдачи и увеличить срок, на который выдается виза с одного года до трех лет и для деловых виз для иностранных граждан – представителей организаций, инвесторов в проекты, реализуемые резидентами ТОР и СПВ.