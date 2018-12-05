Минвостокразвития хочет упростить визовые правила для работников ТОР и СПВ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Минвостокразвития России проработало и внесло в правительство РФ законопроект, предполагающий упрощение порядка получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан–работников предприятий территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство РФ по развитию Дальнего Востока проработало возможность упрощения порядка получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан – работников предприятий ТОР и свободного порта. Соответствующий законопроект Минвостокразвития России внесло в правительство РФ", — говорится в сообщении.

Предполагается, что резиденты ТОР и свободного порта для реализации своего проекта на Дальнем Востоке смогут приглашать в упрощенном порядке работников-иностранцев. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением предоставления визы составит не более пяти дней.

Отмечается, что в отношении рабочих виз для иностранцев — представителей или работников иностранной компании, которая уже заключила трудовой договор, связанный с реализацией инвестпроекта с резидентом ТОР или СПВ — сохранится действующий порядок, визы будут оформляться по приглашению МВД России при наличии ходатайства резидента ТОР или СПВ. Для этих граждан будет увеличен срок действия виз — на весь период реализации инвестиционного проекта, но не более чем на три года.

Как уточнили в Минвостокразвития России, планируется упростить также порядок выдачи и увеличить срок, на который выдается виза с одного года до трех лет и для деловых виз для иностранных граждан – представителей организаций, инвесторов в проекты, реализуемые резидентами ТОР и СПВ.