Суд в Москве обязал Life.ru опровергнуть порочащие сведения о Сбербанке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка признал несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, распространенные интернет-изданием Life.ru, и обязал ответчика их опровергнуть, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Сбербанк в своем иске, поданном в июле, попросил суд обязать ООО "Медиа контент", выполняющее функции редакции интернет-СМИ, удалить семь фрагментов из публикации, а также разместить на сайте предоставленный истцом текст опровержения в течение 10 дней с момента вступления судебного решения в законную силу.
Арбитраж Москвы 3 декабря полностью удовлетворил иск. Его решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляционная жалоба.
Представитель Life.ru заявил РИА Новости, что компания воздержится от комментариев.