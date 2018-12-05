Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Остро стоит вопрос о введении возрастной маркировки СМИ 1+ и 3+ с точки зрения защиты детей от информации, наносящей урон их психике, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации. Есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировке 1+ и 3+", — сказал Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.

"Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью", — объяснил он.

Жаров добавил, что "у детей виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно".