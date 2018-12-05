В Госдуму внесли проект об упрощении предоставления госуслуг инвалидам

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму проекта федерального закона, освобождающего инвалидов от предоставления документов, подтверждающих инвалидность, на бумажном носителе для получения госуслуг, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Цель законопроекта — упростить и ускорить предоставление госуслуг инвалидам.

Законопроектом предлагается исключить из законодательства в сфере оказания государственных и муниципальных услуг норму о необходимости предоставления инвалидами требуемых для получения услуги документов, подтверждающих их инвалидность, на бумажном носителе.

Уточняется, что эти сведения будут запрашиваться органами и организациями, предоставляющими услуги, из федерального реестра инвалидов в рамках межведомственного взаимодействия.