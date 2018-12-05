В ПДД появился термин "Велосипедная зона"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения, введя понятие "Велосипедная зона", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Скорость движения в этой зоне регулируется как в жилых зонах и на дворовых территориях и не должна превышать 20 километров в час.
"На таких улицах устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами, им предоставляется возможность двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте. Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка", — добавляется в пояснительной справке к документу.
Также для переходов, совмещённых с велосипедной дорожкой, устанавливается возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.
По новым правилам, для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на велосипедных полосах, расположенных в том числе справа от мест парковки транспортных средств, будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.