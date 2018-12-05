Симоньян рассказала, как беженцы из Донбасса помогут России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. К вопросу предоставления гражданства для беженцев из Донбасса надо подходить гуманистически и иметь в виду, что либерализация этого процесса будет способствовать экономическому развитию России, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Даже если сейчас отбросить этическую, гуманистическую сторону, хотя отбрасывать ее нельзя, мы вообще в долгу перед этими людьми… Давайте сейчас рассуждать как экономисты, как управленцы… Взрослые, работающие люди, которые могут помочь нашей экономике — огромная их часть уже есть. По некоторым данным, сейчас у нас здесь находится миллион беженцев с Донбасса, которые уже где-то живут, уже где-то работают, уже как-то обустроились. И все, что им нужно — это просто легализовать их положение", — сказала Симоньян на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, это касается также вопроса предоставления гражданства для украинцев и соотечественников, которые оказались не в России из-за "геополитических потрясений".

"Это люди одного с нами духа, одной истории, одного менталитета", — подчеркнула Симоньян.

Она отметила, что помощник президента Владислав Сурков разделяет гуманистический взгляд на эту проблему. Ранее о встрече с Сурковым Симоньян сообщила в своем канале в Telegram.

"Мы с ним действительно обсуждали эту тему. К сожалению, встреча была закрытая и поделиться подробностями я не могу, могу только сказать, что он все эти перечисленные аргументы, сантименты, особенно в части гуманистической и этической, очень разделяет", — сказала Симоньян.

По словам главреда МИА "Россия сегодня" и RT, вопрос либерализации получения гражданства для украинцев для нее имеет личный характер: Симоньян на протяжении долгого времени добивалась гражданства для няни своих детей.

"За пять лет мне удалось получить для няни вид на жительство, мне не удалось получить гражданство; сейчас она очень больна, и ей требуется операция на позвоночнике. Эту операцию оплачиваю я, потому что она не может получить квоту, потому что у нее нет гражданства", — добавила Симоньян.

Накануне стало известно, что комитеты Госдумы по делам СНГ и развитию гражданского общества по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина разработают изменения в законодательство, касающиеся упрощения процедуры получения украинцами гражданства России.