В столице может появиться новый праздник – День московского ресторатора

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект закона, предусматривающий появление нового городского праздника — Дня московского ресторатора, который предложено отмечать 7 июня каждого года, досье соответствующего проекта опубликовано на сайте столичного парламента.

Проект закона Москвы "О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 "О праздниках города Москвы" подготовлен для установления нового официального праздника столицы — Дня московского ресторатора.

"Ресторатор — это собирательный образ работников, занятых в предоставлении услуг общественного питания населению. В настоящее время индустрия общественного питания города Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в России, в котором работают более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тысяч посадочных мест. Это более 11% всех предприятий общественного питания России или более 41% всех ресторанов и кафе Центрального федерального округа", — следует из пояснительной записки к проекту закона.

Отмечается, что с 2010 года число предприятий общественного питания в столице выросло на 25% или на 2 тысячи в абсолютных цифрах. Столичный общепит способен обслуживать до 3 миллионов человек ежедневно.

"Правительство Москвы активно поддерживает рестораторов. Например, предоставляет им возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды при кафе. Если в 2010 году их было чуть более 1000, то летом 2018 года на городских улицах при ресторанах и кафе работало более 2600 открытых площадок. За последние 8 лет произошло увеличение количества летних кафе в 2,5 раза", — отмечается в проекте.

В законопроекте поясняется, что предложение о праздновании Дня рестораторов ежегодно 7 июня было единодушно поддержано представителями ресторанного бизнеса на встрече с мэром.

"С учетом изложенного законопроектом предлагается установить новый праздник города Москвы — День московского ресторатора с датой празднования", — предложено в тексте документа.