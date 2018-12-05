Медведев подписал постановление о допиндексации пенсий жителям села

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной индексации пенсий некоторым категориям россиян, проживающих на селе, документ опубликован на сайте кабмина.

С 2019 года фиксированную выплату гражданам, которые проработали на земле более 30 лет, сейчас не имеют постоянного заработка, а также по-прежнему проживают в сельской местности, увеличат на 25%.

Как ранее сообщал глава Минтруда Максим Топилин, размер допвыплаты составит 1300-1400 рублей. Министр отметил, что жителям села не придется писать дополнительных заявлений, прибавку начислят автоматически при соответствии всем критериям. На допиндексацию выделят около 16 миллиардов рублей, ее получат около миллиона человек.