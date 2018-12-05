В Москве на выходные закроют станцию метро "Ховрино"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии московского метрополитена будет закрыта в выходные дни 8-9 декабря для подключения к сети подземки строящейся станции "Беломорская", в районе будут ездить бесплатные автобусы, сообщили в пресс-службе столичной подземки в среду.

"8 и 9 декабря для пассажиров будет закрыта станция "Ховрино". Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская" к сети московского метрополитена. Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино", — говорится в сообщении.

Во время изменения режима работы линии на станциях "Ховрино" и "Речной вокзал" будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на этих станциях также будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на московском метрополитене.

Отмечается, что линия возобновит работу в обычном режиме в понедельник, 10 декабря, в 5.30 утра.

"Уважаемые пассажиры, пожалуйста, планируйте маршруты с учётом ограничений в движении. Приносим извинения за временные неудобства", — добавили в метро.