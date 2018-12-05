Средства на соцучреждения для пожилых в 2019 году получат 17 регионов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средства на создание комфортных условий проживания пожилых граждан в соцучреждениях в 2019 году получат 17 регионов России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

При этом она сообщила, что за шесть лет действия нацпроекта "Демография" на создание комфортных условий проживания пожилых граждан в соцучреждениях будет направлено из федерального бюджета 41,7 миллиарда рублей.

Голикова напомнила, что выделяются средства на формирование условий пребывания пожилых в соцучреждениях, приближенных к домашним. "Уже в 2019 году 17 регионов получат необходимые для этого средства, в том числе республики Мордовия, Хакасия, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Новгородская, Омская области", — заявила Голикова.

Она также отметила, что предусмотрены мероприятия по вовлечению негосударственного сектора в предоставление комфортных условий проживания таких граждан.

"Предполагается, что в 2019-2021 годах на эти цели будет направлено из федерального бюджета порядка 25 миллиардов рублей, а за шесть лет 41,7 миллиарда рублей", — заявила Голикова в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По данным секретариата вице-премьера, эти мероприятия будут постепенно реализованы во всех субъектах Российской Федерации.

"При этом хочу обратить внимание, что 2019 год ещё не начался, но субъекты, которые просили финансовые ресурсы и говорили о готовности, в 2019 году уже от финансовых ресурсов (федерального бюджета) отказываются (в связи с неготовностью)", — добавила вице-премьер.