Уникальные лесные боры вдоль рек Алтая защитят от рубок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уникальные ленточные лесные боры Алтая будут защищены от рубок с января 2019 года, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Ленточные лесные боры — уникальное природное явление. Они образовались на песчаных отложениях древних водотоков при глобальном потеплении климата. Они растут обычно вдоль рек узкими полосами, тянущимися на сотни километров. Особенно их много на юге Западной Сибири и в северной части Казахстана.

"Ленточные боры Алтайского края в ближайшее время будут выделены в отдельную территорию, под которую мы пропишем отдельные правила игры. Это точно будет сделано", — сказал Кобылкин в Государственной думе на "правительственном часе".

Как уточнил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, в январе будет создан отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства с приоритетом защиты леса, а не хозяйственного освоения.